Тихановская призвала США ввести санкции против основных предприятий Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала США ввести санкции в отношении ведущих предприятий республики. Об этом сообщает ТАСС.

«Я настоятельно призываю Соединенные Штаты расширить санкции против пособников Лукашенко, которые финансируют режим, включая такие предприятия, как «Беларуськалий» и Мозырский нефтеперерабатывающий завод» — сказала она, выступая по видеосвязи на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Тихановская считает, что подобные действия могут стать «стать толчком для начала транзита власти» в Белоруссии.

Также политик призвала Вашингтон поднять тему ситуации в республики на предстоящих саммитах G7, НАТО, США — ЕС и на встрече американского лидера Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее Тихановская попросила США добиться международной изоляции белорусского президента Александра Лукашенко.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получивший 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты голосования. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста.