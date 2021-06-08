В ФРГ оценили решение США не вводить санкции против «Северного потока — 2»

Глава МИД ФРГ Хайко Маас одобрил решение властей США не вводить санкции против оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG. Об этом он сообщил на конференции глав диппредставительств Германии, передает ТАСС.

«Мораторий на штрафные пошлины по разногласиям вокруг компаний Airbus и Boeing, решение ЕС против взаимности касательно мер в конфликте вокруг пошлин на сталь и алюминий, а также приостановка санкций в отношении оператора «Северного потока — 2» являются воодушевляющими сигналами», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Вашингтон отказался от санкций против компании — оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG. В отчете Госдепартамента США делается вывод о том, что отказ от санкций отвечает национальным интересам страны.

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст раскритиковал санкции против Nord Stream 2. По его словам, если американский президент Джо Байден действительно решил отступить от незаконной санкционной политики США против «Северного потока — 2», то это стало бы «доказательством разумного подхода, а не слабости».