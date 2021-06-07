НАТО предложила России провести совместный саммит

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Йенс Столтенберг Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг
Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО заявил, что организация предложила России созвать совместный саммит. Об этом пишет ТАСС.

«Мы сейчас проводим контакты с Россией для созыва Совета Россия — НАТО», — сказал генсек.

По словам Столтенберга, организация уже направила соответствующее предложение России, но пока не получила ответа. В Кремле пока не комментировали эту информацию.

Ранее Столтенберг заявлял, что НАТО верит в диалог с Россией, так как считает важным построение лучших отношений с Москвой. Он выразил опасения относительно того, что за последние годы РФ много инвестировала в военные технологии, а также якобы желает использовать военную силу против своих соседей. Также в альянсе подчеркивали, что готовы к диалогу с Россией, но все зависит от Москвы.