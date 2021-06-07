Владелец «Уралхима» и «Уралкалия» заявил, что не финансировал Telegram-канал NEXTA

Владелец «Уралхима» и «Уралкалия» Дмитрий Мазепин не финансировал телеграм-канал NEXTA. Об этом он заявил журналистам, передает ТАСС.

«Я могу ответить достаточно прямо и честно, что я имею непосредственное отношение к компаниям «Уралкалий» и «Уралхим», в которых есть название «Урал», но ни я, ни мои компании никогда не финансировали вышеуказанный телеграм-канал», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что не знает, кого из «российских олигархов» подразумевал Роман Протасевич, говоря о спонсорах основанного им Telegram-канала NEXTA.

В четверг, 3 июня, белорусский государственный телеканал ОНТ опубликовал интервью с арестованным в Минске Протасевичем. В нем он рассказал о некоем российском олигархе, конкуренте бизнесмена Михаила Гуцериева, компания которого регулярно перечисляла NEXTA деньги. При этом Протасевич предположил, что в обмен на финансирование Telegram-канал публиковал материалы по заказу неназванного российского бизнесмена.