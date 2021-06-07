Гудков заявил, что на время уезжает из России

Бывший депутат Государственной думы Дмитрий Гудков заявил, что его отъезд из России временный. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Гудков, подозреваемый в неуплате по договору аренды, рассказал, что выехал на Украину и направляется в Киев, оттуда он планирует ехать в Варну к родителям.

По словам политика, он покинул Россию для того, чтобы минимизировать риски для своих близких. Он подчеркнул, что решение далось ему с трудом. Он добавил, что в Москве остались его супруга и ребенок, а сам он уехал, чтобы не создавать проблем в том числе и для своей тети Ирины Ермоловой.

1 июня Дмитрий Гудков и его тетя Ирина Ермилова были задержаны по подозрению в причинении имущественного ущерба. По словам адвоката экс-парламентария, Гудков проходит подозреваемым по делу о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015–2017 годах.

3 июня бывшего депутата отпустили в связи с истечением 48 часов после задержания. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что следственные действия в отношении Гудкова не связаны с политикой.

Подробности дела Гудкова – в материале «Газеты.Ru».