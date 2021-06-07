Зеленский заявил о подрыве доверия Украины к США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что последние шаги США ослабляют уверенность украинцев в «непоколебимой поддержке» со стороны Вашингтона. Об этом он сказал в интервью порталу Axios.

«Все те действия, которые мы с вами обсудили, <...> ослабляют внутреннюю уверенность Украины <...> в непоколебимой поддержке (США. — «Газета.Ru»)», — заявил Зеленский.

В этом же интервью глава украинского государства признался, что он и другие люди на Украине «очень неприятно удивились» отказу Соединенных Штатов ввести санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG, которая занимается реализацией проекта российского газопровода «Северный поток — 2».

Ранее сообщалось, что Вашингтон откажется от санкций против компании — оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG. В отчете Госдепартамента США делается вывод о том, что отказ от санкций отвечает национальным интересам страны.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также ряд других стран, в том числе Украина.