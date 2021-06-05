В Японии назвали условие мирного договора с Россией

Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки считает, что решение проблемы Курильских островов возможно лишь при президентстве Владимира Путина. Об этом сообщает Kyodo.

«Проблему северных территорий можно решить только при президентстве Путина. Если это упустить, то в будущем решения не будет», — сказал он.

Ранее Путин, отвечая на вопросы представителей мировых информационных агентств на полях Петербургского мирового экономического форума (ПМЭФ), заявил, что СССР и Россия никогда не соглашались передать Японии четыре острова из южно-курильской гряды. Он добавил, что поправки в Конституцию России не помешают мирному договору с Японией.

Россия и Япония не подписали мирный договор после окончания Второй мировой войны. Основное препятствие для подписания — вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды.

Первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил о том, что публикация агентством Kyodo информации о готовности СССР в начале 1970-х годов передать Токио часть Курильских островов может быть попыткой японской стороны вновь заявить «о своих претензиях и амбициях».