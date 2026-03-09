В Ленинградской области уничтожили беспилотник

В Ленинградской области объявили отбой воздушной опасности после ликвидации БПЛА

Ленинградскую область атаковал беспилотник, на фоне этого в регионе была объявлена воздушная опасность. Об этом сообщил губернатор области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Спустя четыре часа, после уничтожения вражеского дрона, Дрозденко отменил воздушную опасность в Ленинградской области.

Подробностей или информации о возможных пострадавших чиновник не привел.

Как сообщили утром в Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны в ночь на 9 марта сбили 163 украинских беспилотника над регионами России.

Также накануне вечером и ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации шести украинских БПЛА, летевших к столице.

На этом фоне в подмосковном аэропорту Жуковский временно прекратили принимать и отправлять самолеты. Ограничения полетов в воздушной гавани вводились дважды. Меры были необходимы, чтобы обеспечить безопасность полетов.

