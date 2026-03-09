ЦСКА повторил антирекорд, установленный 25 лет назад

ЦСКА при Челестини повторил антирекорд клуба, установленный 25 лет назад

Московский ЦСКА повторил антирекорд клуба, установленный 25 лет назад. Об этом пишет Telegram-канал «Opta Sports».

8 марта армейский клуб в 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) проиграл московскому «Динамо». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 1:4 в пользу «Динамо». В составе победившей команды отличились Николас Маричаль, который оформил дубль, Бителло и Иван Сергеев. Единственный гол ЦСКА оформил Мойзес.

ЦСКА, которым руководит Фабио Челестини, лишь во второй раз в истории начал календарный год с двух поражений подряд в РПЛ. Первый такой случай был в 2001 году, когда командой руководил Павел Садырин. В тот год армейская команда проиграла четыре матча на старте сезона.

С 16-й минуты армейский клуб играл в меньшинстве после того, как прямую красную карточку получил Лусиано Гонду, перешедший в команду в зимнее трансферное окно 2026 года из петербургского «Зенита». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой назначен Сергей Иванов.

Это поражение для армейцев стало крупнейшим с 2020 года, когда в домашнем матче ЦСКА проиграл петербургскому «Зениту» со счетом 0:4.

Ранее в ЦСКА заявили, что не должны мотивировать футболистов.