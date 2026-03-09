Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с «обратным звонком»

Мошенники начали активно использовать схему «обратного звонка». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы «Мошеловка».

Согласно этой схеме, злоумышленники рассылают СМС или уведомления в мессенджерах, в которых говорится о взломе аккаунта в «Госуслугах». Для решения этой проблемы они призывают срочно позвонить по определенному номеру.

Перезванивая, абонент попадает в поддельный колл-центр «службы поддержки», где его убеждают продиктовать данные карты или код из СМС.

Целевая группа этой схемы — это пользователи «Госуслуг», онлайн-банков и микрофинансовых организаций.

До этого заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин сообщил, что мошенники начали рассылать россиянам письма от имени Федеральной налоговой службы с QR-кодом для оплаты якобы существующей задолженности.

На прошлой неделе сообщалось, что злоумышленники в Москве начали взламывать управляющее оборудование шлагбаумов во дворах и продавать места для парковки посторонним людям.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме в сфере ЖКХ.