Бахрейнская нефтегазовая компания объявила форс-мажор из-за атак на НПЗ

Бахрейнская нефтегазовая компания Bapco Energies объявила форс-мажор из-за атак
Бахрейнская государственная нефтегазовая компания Bapco Energies объявила форс-мажор в связи с недавним нападением на свой нефтеперерабатывающий комплекс. Об этом говорится в сообщении компании, передает Reuters.

Компания заявила, что все потребности внутреннего рынка остаются полностью обеспеченными, и поставки будут продолжаться без перебоев благодаря разработанным планам.

Агентство также сообщает, что фондовые рынки ОАЭ резко упали в начале торгов в понедельник, продолжив падение на фоне обострения американо-израильской войны с Ираном, в то время как цены на нефть подскочили на 27% до $117,58 за баррель, что стало самым большим дневным приростом как минимум с 1988 года. Это произошло из-за сокращения поставок и опасений по поводу длительных перебоев в судоходстве через Ормузский пролив.

8 марта сообщалось, что в результате удара иранских беспилотников по Бахрейну была повреждена опреснительная установка.

Ранее на видео попало падение ракеты на жилой район в Бахрейне.

 
