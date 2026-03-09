Турция перебросила истребители на север Кипра из-за конфликта на Ближнем Востоке

Министерство обороны Турции сообщило, что шесть истребителей F-16 и системы противовоздушной обороны (ПВО) размещены на севере Кипра.

«С сегодняшнего дня на территории Турецкой Республики Северного Кипра развернуты шесть истребителей F-16 и системы ПВО. При необходимости и в зависимости от развития событий будут приниматься дополнительные меры», — говорится в заявлении.

6 марта министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу объявил о масштабной приостановке авиасообщения с рядом стран ближневосточного региона в связи с резким обострением ситуации. По словам министра, ведущие национальные перевозчики — Turkish Airlines, AJet, Pegasus и SunExpress — прекратили полеты в Иран, Ирак, Сирию, Ливан и Иорданию как минимум до 9 марта.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

