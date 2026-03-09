Названы самые популярные у россиян банковские вклады

РИА: банковские вклады на три месяца остаются самыми популярными в России

Банковские вклады со сроком на три месяца остаются наиболее популярными у россиян. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на финансовый маркетплейс «Финуслуги» от Мосбиржи.

Их доля составила 54,7%. В «Финуслугах» рассказали, что граждане продолжают отдавать предпочтение краткосрочным депозитам, так как процентные ставки по ним выше, чем по длительным депозитам. Совокупная доля вкладов до шести месяцев составляла 96,8% от числа всех оформленных на «Финуслугах» вкладов по итогам февраля.

Средний размер вклада в феврале составил 440 тыс. рублей — это на 6,4% выше показателя января и на 7,1% выше февраля 2025 года. Средняя ставка по вкладам в прошлом месяце составила 16,35%.

До этого инвестиционный стратег компании «Гарда Капитал» Александр Бахтин сообщил, что постепенное снижение ключевой ставки приводит к плавному уменьшению доходности банковских вкладов, однако массового ухода средств из депозитов пока не происходит.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли гасить автокредит досрочно в 2026 году.