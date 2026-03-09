Эрдоган вступил в переговоры по возобновлению диалога США и Ирана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит телефонные переговоры с мировыми лидерами для возможности возобновления переговоров США и Ирана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

Собеседник агентства не уточнил, с какими именно политиками говорит Эрдоган.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее в Турции заявили о готовности принять переговоры по Ирану.