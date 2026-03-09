В МИД Саудовской Аравии высказались об эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Саудовская Аравия осознает опасность эскалации конфликта на Ближнем Востоке и последовательно проявляет максимальную сдержанность. Об этом заявил министр иностранных дел страны принц Фейсал ибн Фархан Аль Сауд в ходе встречи со спецпосланником КНР по региону Чжай Цзюнем, передает РИА Новости.

«Саудовская Аравия прекрасно осознает опасность эскалации конфликта и последовательно проявляет максимальную сдержанность», — заявил он.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана в конце февраля. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин прикладывает все усилия для снижения уровня напряженности на Ближнем Востоке. В частности, глава государства пообещал коллегам из арабских стран, что передаст Ирану их озабоченность ударами по инфраструктуре.

Ранее в США назвали операцию против Ирана «ненужной войной».