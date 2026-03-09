Размер шрифта
В Турции выразили надежду на организацию телефонного разговора Путина и Эрдогана

РИА Новости: Турция рассчитывает на созвон Путина и Эрдогана по Ближнему Востоку
РИА Новости

Анкара рассчитывает, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут телефонный разговор по текущей ситуации на Ближнем Востоке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера.

Журналисты задали ему вопрос о вероятности проведения телефонных переговоров Путина и Эрдогана.

«Возможны. Точных сроков нет, но есть вероятность, что это (созвон. — «Газета.Ru») произойдет в ближайшее время», — сказал источник.

Он добавил, что президент Турции в данный момент проводит «телефонную дипломатию» в попытке снизить уровень напряженности на Ближнем Востоке.

28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся удары по многим городам страны. В результате одной из атак верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи получил несовместимые с жизнью травмы, 8 марта Совет экспертов Ирана назначил на эту должность Моджтабу Хаменеи — 56-летнего сына предыдущего верховного лидера.

В ответ на удары Иран выпустил ракеты и беспилотники по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин прикладывает все усилия для снижения уровня напряженности в регионе.

Ранее Путин и президент ОАЭ обсудили эскалацию на Ближнем Востоке.

 
