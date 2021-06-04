Бельгия закрыла воздушное пространство для самолетов Белоруссии

Федеральное правительство Бельгии закрыло воздушное пространство страны для белорусских самолетов, не дожидаясь вступления в силу официальных европейских указаний. Об этом сообщает телеканал RTBF.

Отмечается, что соответствующее решение было принято на основании предложения вице-премьера, министра транспорта Бельгии Жоржа Жилькине.

24 мая страны Евросоюза по итогам обсуждения Белоруссии приняли решение о запрете полетов белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, рекомендовав европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией после инцидента, связанного с вынужденной посадкой в Минске 23 мая самолета ирландской авиакомпании Ryanair. Самолет летевший из Афин в Вильнюс экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Находившийся на рейсе основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан.

Накануне авиавласти Польши, Португалии, Греции, Болгарии, Дании, Ирландии официально потребовали от своих компаний облетать Белоруссию.

До этого немецкая авиакомпания Lufthansa приостановила полеты в Минск из Франкфурта-на-Майне и обратно до 20 июня. До этого Lufthansa вводила запрет на полет самолетов в воздушном пространстве Белоруссии до 3 июня.