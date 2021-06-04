Песков прокомментировал подготовку встречи Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как подходят подготовки ко встрече российского лидера Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

По его словам, совсем конкретных деловых предложений по повестке дня переговоров по линии офиса главы Украины пока не получено. Песков напомнил, что украинская сторона хотела обсудить Крым.

«Это вот было субстантивное предложение. Оно не совсем коррелируется с тем, что сказал наш президент. Априори Крым как некая проблема для Украины обсуждению не подлежит», — подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что полуостров можно обсуждать с точки зрения туристического потенциала, приграничного сотрудничества и т. п.

«Но в том контексте, в котором предлагается украинской стороной, это обсуждению не подлежит», — сказал Песков.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского должна пройти в нейтральной стране, он предложил Ватикан.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча Зеленского и Путина пройдет при условии, что на ней будут обсуждаться ключевые для Киева вопросы, в том числе Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.