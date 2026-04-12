Патриарх Кирилл обменялся пасхальными подарками с президентом Путиным

Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл обменялись пасхальными подарками. Об этом пишет РИА Новости.

Они передали друг другу пасхальные яйца.

Вместе с российским лидером на службе в главном кафедральном соборе России был мэр Москвы Сергей Собянин.

До этого президент РФ поздравил граждан с Пасхой. Путин отметил, что этот праздник наполняет сердца миллионов людей искренней радостью, верой во всепобеждающую силу жизни, а также в торжество любви, добра и справедливости. Российский лидер подчеркнул, что Пасха объединяет вокруг вековых отеческих традиций, духовных, нравственных ценностей и идеалов.

В этом году православные христиане отмечают Пасху 12 апреля. Священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов рассказал «Газете.Ru», что торжественное богослужение в этот праздник особое. Люди приходят в храм поздно вечером. Сначала служится пасхальная полунощница, затем в 12 часов начинается крестный ход. За ним следует заутреня, потом — литургия.

