Пушков заблокировал в Twitter бывшего президента Эстонии за оскорбление

Сенатор Алексей Пушков заблокировал в социальной сети Twitter бывшего президента Эстонии Тоомаса Ильвеса после его реакции на высказывание о проблемах с финансированием украинской армии из-за открытия «Северного потока — 2». Об этом он написал в своем официальном Twitter-аккаунте.

2 июня Зеленский заявил, что Украина потеряет порядка $3 млрд из-за запуска «Северного потока — 2», так как страна будет отключена от поставок газа. Политик сказал, что из-за этого у украинской армии начнутся проблемы с финансированием. После чего Пушков сообщил, что урезание расходов на армию пойдет Украине на пользу. По его мнению, этой стране «будет лучше без войск».

Ильвес посчитал мнение российского сенатора «смешным» и грубо высказался о парламентарии.

«Бывшему президенту Эстонии Ильвесу не понравился мой твит о том, что Украине не нужна армия, потому что она не умеет ей пользоваться. То есть человек вообще не понимает сарказма. За это я отправил его в бан, где ему самое место. Тем более, что он давно мало кому интересен», — отметил сенатор.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.