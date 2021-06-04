Reuters: США дадут делам о кибератаках такую же приоритетность, как делам о терроризме

Минюст США после кибератаки на трубопроводную компанию Colonial Pipeline и растущего ущерба, нанесенного киберпреступниками, повышает приоритет расследования атак программ-вымогателей до уровня терроризма. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на официальные источники.

«Это специализированный процесс, обеспечивающий отслеживание всех случаев использования программ-вымогателей, вне зависимости от того, куда вымогательство может быть передано внутри страны», — заявил Джон Карлин, исполняющий обязанности заместителя генерального прокурора в министерстве юстиции.

Согласно новому внутреннему руководству, такая приоритетность предполагает, что следователи, занимающиеся делами о вымогательствах, должны будут делиться как обновленной информацией по делу, так и актуальной технической информацией с руководством в Вашингтоне.

В руководстве Министерства юстиции конкретно упоминается случай Colonial Pipeline как пример «растущей угрозы, которую представляют для нации программы-вымогатели и цифровое вымогательство».

Крупнейший на Восточном побережье США газопровод Colonial Pipeline подвергся хакерской атаке в середине мая. Ежедневно по трубопроводу транспортируется около 45% топлива, потребляемого на Восточном побережье.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден рассчитывает обсудить на встрече в Женеве с российским лидером Владимиром Путиным тему кибербезопасности в свете хакерской атаки на мясоперерабатывающую компанию JBS.