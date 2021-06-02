Путин обсудил с главой Филиппин поставку российских вакцин на острова

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор в главой Филиппин Родриго Дутерте.

«Главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня 45-летия установления дипломатических отношений, дали высокую оценку достигнутому за прошедшие годы уровню двустороннего сотрудничества», — говорится в публикации на сайте Кремля.

Также была подтверждена заинтересованность двух сторон в совместной реализации проектов по энергетике, сельскому хозяйству, транспортной, гуманитарной и других сферах.

Кроме того, отдельное внимание было уделено вопросу о поставках российских вакцин на Филиппины.

Российский препарат от коронавируса «Спутник V» был зарегистрирован в республике в середине марта. 1 мая Филиппины получили первую партию вакцины.