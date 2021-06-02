В МИД России рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе встречи в Женеве могут найти взаимопонимание по ряду ключевых вопросов, заявил заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Ленте.ру».

По его словам, речь идет в том числе о вопросах безопасности в области информационно-коммуникационных технологий.

«Напомню, президент Путин выдвигал комплексную программу двусторонней работы с США в данной сфере. Она остается полностью в силе», – рассказал Рябков.

Он также добавил, что важной темой переговоров остается контроль над вооружениями и стратегическая стабильность.

«Уже все международное сообщество, по-моему, ждет от России и США, от двух крупнейших ядерных держав, запуска структурированного, регулярного диалога по ситуации в сфере стратегической стабильности», – отметил замглавы МИДа.

Рябков заверил, что министерство будет максимально стараться повысить шансы на положительные результаты предстоящих переговоров.

25 мая Кремль и Белый дом подтвердили, что главы государств встретятся 16 июня в Женеве. Провести переговоры в третьей стране предложил американский лидер Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским коллегой, который состоялся в апреле текущего года.

Ранее в Белом доме объяснили, зачем Байдену нужна встреча с Путиным.