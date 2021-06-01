Политику Дмитрию Гудкову может грозить до пяти лет лишения свободы

Политику Дмитрию Гудкову, задержанному по делу о причинении имущественного ущерба, может грозить до пяти лет лишения свободы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, допрос сейчас продолжается, вину политик не признает. По ч. 2 ст. 165 УК РФ ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Гудкова задержали по подозрению в причинении имущественного ущерба. Политик задержан на 48 часов. По его словам, Гудков проходит подозреваемым по делу о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015–2017 годах, которое расследуется по ч. 2 ст. 165 УК России.

Ранее координатор движения «Открытая Россия» (признана нежелательной организацией на территории РФ, прекратила свою деятельность) Татьяна Усманова сообщила, что полиция завершила обыск в доме Гудкова. По ее словам, после этого его повезли на допрос в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве.

До этого стало известно, что обыски у политика и его родственников, которые проходили во вторник, 1 июня, связаны с уголовным делом о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.