Канцлер Австрии назвал условие для введения санкций ЕС против Белоруссии

Если ситуация с правами человека в Белоруссии не улучшится, Австрия может рассмотреть новые санкции против Минска. Об этом сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц по итогам видеоконференции с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, передает РИА «Новости».

«Ситуация очень трудная, напряженная, и я считаю важным нам как Евросоюзу поддержать население и гражданское общество в Белоруссии», — подчеркнул он.

Курц добавил, что в ходе видеоконференции с Тихановской обсудил ситуацию с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске. Обе стороны пришли к выводу, что ситуация с правами человека в Белоруссии ухудшилась. По словам Курца, лидер белорусской оппозиции сообщила о тяжелом положении политических заключенных в Белоруссии и даже о суициде одного из них.

Канцлер Австрии подчеркнул необходимость поддерживать контакт с Тихановской и ведущими представителями гражданского общества, чтобы поддерживать их.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовит санкции в отношении представителей авиации Белоруссии после инцидента с посадкой самолета Ryanair. Под санкции попадут около десятка высших должностных лиц белорусской авиации, которым заморозят активы и запретят въезд в страны ЕС. Вероятно, решение о введении новых ограничений будет принято к 21 июня, когда пройдет встреча министров иностранных дел Евросоюза. При этом в начале месяца ЕС внесет в «черный список» несколько физических и юридических лиц «в качестве промежуточного ответа» на действия белорусских властей.