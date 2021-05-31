Премьеры РФ и Белоруссии обсудили интеграцию в Союзном государстве

Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко провели телефонные переговоры и обсудили интеграцию в Союзном государстве. Об этом сообщается на сайте правительства России.

«Михаил Мишустин и Роман Головченко обменялись мнениями по приоритетным задачам укрепления интеграции в Союзном государстве России и Белоруссии», — говорится в заявлении.

Отмечается, что политики также скоординировали подходы в контексте борьбы с коронавирусом. Кроме того, особое внимание уделялось вопросам транспортной и энергетической сфер, а также налоговому регулированию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев считает опасным создание «настоящего Союзного государства» России и Белоруссии.

По его словам, в случае создания «настоящего Союзного государства», Россия получит контроль над белорусскими вооруженными силами, что якобы представляет опасность для Киева.