Зеленский напомнил о желании создать новый формат переговоров по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил о необходимости нового формата переговоров по урегулированию ситуации в стране. Свое мнение он выразил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Нормандский формат и его темы в таком случае стали бы частью этой конструкции», — предложил глава государства.

Свою инициативу Зеленский объяснил тем, что нормандский формат сконцентрирован на переговорах по Донбассу, его участники не обсуждают вопросы Крыма, российского газопровода «Северного потока – 2» и гарантии безопасности Украины.

Ранее украинский лидер призвал привлечь к мирным переговорам по ситуации в Донбассе другие государства, создав формат, параллельный нормандскому. Он также напомнил о необходимости модернизации Минского переговорного процесса.

Российское министерство иностранных дел упрекнуло Киев в отказе от выполнения минских соглашений и посоветовало Украине не усугублять ситуацию подобными заявлениями.