Меркель пообещала «точечные» санкции ЕС против Белоруссии

Санкции европейского союза в отношении Белоруссии будут носить точечный характер, заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Трансляцию ведет Ruptly.

По ее словам, санкции в отношении Минска необходимы.

«Ситуация удручающая, и это не изменит встреча президента Лукашенко и президента Путина в Сочи <...> Мы реализуем сейчас санкции против Белоруссии очень точечно», — заявила Меркель.

23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Ранее глава министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что собирается встретиться со всеми иностранными послами в стране, чтобы донести до них подходы Минска касательно внутриполитической и внешнеполитической ситуации.

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