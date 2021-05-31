Грузия и Украина не будут участвовать в июньском саммите НАТО

НАТО не будет приглашать Грузию и Украину на саммит альянса, который пройдет в июне. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, трансляция его выступления ведется на сайте организации.

«В саммите будут участвовать только страны — члены НАТО, потому что встреча будет короткой. Возможно, в следующий раз будет выделено больше времени, чтобы пригласить партнеров», — ответил он на вопрос об участии Грузии и Украины.

Ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс стремится к улучшению отношений с Россией.

По его словам, Россия за последние годы много инвестировала в военные технологии, а также якобы желает использовать военную силу против своих соседей. При этом генсек альянса заверил в намерении продолжать свою политику в отношении Москвы в двух направлениях.