Белорусским представителям ограничат доступ в штаб-квартиру НАТО

НАТО ограничит доступ в свою штаб-квартиру для представителей Белоруссии. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, трансляция его выступления ведется на сайте организации.

«Мы постоянно оцениваем меры безопасности здесь, в НАТО. И мы решили ограничить доступ белорусских представителей в штаб-квартиру НАТО», — сказал Столтенберг.

Генсек уточнил, что это мотивировано соображениями безопасности.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел и обороны стран НАТО 1 июня обсудят ситуации на Украине и в Белоруссии, а также подготовку к саммиту, который состоится между президентами России и США 14 июня.

Генсек также сообщил, что предстоящий саммит НАТО продемонстрирует сближение позиций стран альянса перед лицом вызовов, которые исходят от Китая.