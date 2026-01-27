Отменен первый за четверть века концерт «Тату» в Грузии

Первый за 25 лет концерт «Тату» в Тбилиси не состоится 30 января

В Тбилиси не состоится выступление группы «Тату» (они же — t.A.T.u.), запланированное на 30 января. Об этом сообщила платформа по продаже билетов Biletebi.ge.

Мероприятие должно было пройти в Тбилисском дворце спорта, и оно стало бы первым концертом группы в Грузии за 25 лет. В Biletebi.ge уточнили, что покупателям вернут деньги за приобретенные билеты, однако официальные причины отмены не раскрываются.

Как пишет «Ъ», в местных соцсетях и Telegram-каналах обсуждают версию, якобы концерт могли отменить из-за предыдущего выступления артисток в Крыму. Сама группа пока не дала комментариев.

В июле 2025 года Юлия Волкова сообщила о воссоединении дуэта «Тату», а позднее артистки рассказали о планах выступить в Японии и Мексике. 21 ноября стало известно, что солистки «Тату» встретились с Канье Уэстом в Японии.

1 августа коллектив анонсировал новые концерты. Группа готовится к мировому туру при поддержке британского музыканта Стинга.

