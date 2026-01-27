Венгрия и Словакия подадут в суд два иска против запрета на импорт российского газа

Фицо: Венгрия и Словакия по отдельности оспорят запрет на импорт газа из России

Венгрия и Словакия по отдельности подадут в суд иски против запрета на импорт российского газа и будут координировать свои действия. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает портал Dennik N.

«Совместный иск невозможен, каждая страна подаст иск самостоятельно», — отметил политик.

До этого Фицо назвал «идеологической глупостью» запрет ЕС на импорт российского газа. Он отметил, что Словакия не поддержала эту инициативу и вместе с Венгрией подала иск против Еврокомиссии. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что правительство Венгрии намерено в суде оспорить решение о запрете импорта российского газа.

В начале декабря 2025 года Совет ЕС и Европарламент приняли предварительное соглашение, которое предусматривает поэтапный отказ от импорта российского природного газа. 26 января 2026 года Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки российского газа в ЕС с 1 января 2027 года. К 1 марта страны объединения должны будут составить «национальные планы по диверсификации импорта газа». А к концу 2027 года Еврокомиссия планирует предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

