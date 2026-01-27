Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Политика

Венгрия и Словакия подадут в суд два иска против запрета на импорт российского газа

Фицо: Венгрия и Словакия по отдельности оспорят запрет на импорт газа из России
Darko Vojinovic/AP

Венгрия и Словакия по отдельности подадут в суд иски против запрета на импорт российского газа и будут координировать свои действия. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает портал Dennik N.

«Совместный иск невозможен, каждая страна подаст иск самостоятельно», — отметил политик.

До этого Фицо назвал «идеологической глупостью» запрет ЕС на импорт российского газа. Он отметил, что Словакия не поддержала эту инициативу и вместе с Венгрией подала иск против Еврокомиссии. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что правительство Венгрии намерено в суде оспорить решение о запрете импорта российского газа.

В начале декабря 2025 года Совет ЕС и Европарламент приняли предварительное соглашение, которое предусматривает поэтапный отказ от импорта российского природного газа. 26 января 2026 года Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки российского газа в ЕС с 1 января 2027 года. К 1 марта страны объединения должны будут составить «национальные планы по диверсификации импорта газа». А к концу 2027 года Еврокомиссия планирует предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

Ранее в Европе назвали «экономическим самоубийством» отказ от российского газа.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!