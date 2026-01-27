Размер шрифта
Российских юниоров в еще одном виде допустили с флагом и гимном

Международный союз современно пятиборья допустил юниоров из РФ с флагом и гимном
Александр Авилов/Агентство «Москва»

Исполком Международного союза современного пятиборья (UIPM) допустил российских спортсменов на турниры среди юниоров под флагом и гимном страны. Об этом в Telegram-канале сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Это очередное бесспорное позитивное решение в пользу российского спорта и результат последовательной работы по защите интересов российских атлетов, а также подтверждение того, что спортивный диалог постепенно возвращается в конструктивное русло», — написал Дегтярев.

Пятиборцы смогут выступать на международных стартах с национальной атрибутикой в категориях до 15, 17 и 19 лет.

До этого еще ряд федерация допустили российских юниоров с флагом и гимном — к примеру, Международная федерация тяжелой атлетики, Всемирная федерация керлинга и Международная федерация фехтования.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. При этом международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее МОК утвердил меры безопасности на Олимпиаде-2026.
 
