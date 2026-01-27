В Британии зафиксировали рекордный за 30 лет рост крайней нищеты

Число жителей Великобритании, живущих в условиях крайней нищеты, в 2024 году приблизилось к 7 млн человек, что стало максимальным показателем за последние 30 лет. Об этом говорится в докладе благотворительного фонда Joseph Rowntree Foundation (JRF).

В организации уточнили, что к категории крайней нищеты относятся домохозяйства с доходом на уровне не выше 40% от официальной черты бедности. В среднем доход таких семей оказывается на 59% ниже порога бедности. Для семьи из двух взрослых и двух детей это составляет около £16 400 в год.

Согласно данным исследования, в 2023–2024 годах в состоянии глубокой нищеты находились 6,8 млн человек — почти половина всех британцев, живущих за чертой бедности. Авторы доклада отмечают, что это не только рекордное абсолютное число, но и самая высокая доля за весь период наблюдений с середины 1990-х годов.

Эксперты указывают, что часть домохозяйств периодически опускается ниже этого уровня, однако около 1,9 млн человек, или примерно 3% населения страны, постоянно живут в условиях крайней нужды. При этом общий уровень бедности в Великобритании в последние годы остается стабильным — на уровне около 21%, но положение наиболее уязвимых групп населения заметно ухудшилось.

В фонде подчеркнули, что миллионы британцев сталкиваются с нехваткой средств на продукты питания и оплату коммунальных услуг и вынуждены прибегать к заимствованиям. Авторы доклада также указывают на отсутствие последовательной и долгосрочной стратегии, способной привести к устойчивому снижению бедности, выходящей за рамки мер по борьбе исключительно с детской нуждой.

Ранее премьер Испании предупредил о росте бедности и жилищной нестабильности в Европе.