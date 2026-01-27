Размер шрифта
Давнее пророчество о «конце света» и «потоках крови» связали с третьей мировой и Трампом

DS: предсказание столетней давности о глобальной войне вспомнили из-за Трампа
Denis Balibouse/Reuters

Жуткое предсказание о глобальной войне, сделанное более века назад, вновь оказалось в центре внимания на фоне притязаний президента США Дональда Трампа по Гренландии и раскола в трансатлантическом единстве. Об этом пишет издание Daily Star (DS).

«Предупреждение исходило от Обещанного Мессии и Имама Махди, который говорил о событиях, способных потрясти мир», — говорится в публикации.

Согласно пророчеству, конфликт будет настолько масштабным, что «потекут потоки крови». Земля постигнет такое разрушение, какого не случалось со времен сотворения человека, гласит предсказание. Также в нем говорится о «землетрясении», которое в современном понимании может означать ядерную войну. Авторы статьи связали это пророчество с тем, что может произойти из-за растущей напряженности в мире.

Редакция издания обратилась к искусственному интеллекту (ИИ), чтобы узнать, насколько человечество близко к третьей мировой войне. Нейросеть предупредила, что риск глобального конфликта достиг высокого уровня на фоне истечения сроков действия ядерных договоров и крупных геополитических очагов напряженности.

До этого глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что нынешнее положение дел в мире можно сравнить с 1939 годом, когда началась Вторая мировая война. По его словам, сейчас в мире, как тогда, нарастает напряженность, собираются враги и растут угрозы. Хегсет отметил, чтобы предотвратить глобальную войну, надо начать готовиться уже сейчас.

Ранее в Госдуме заявили, что третья мировая война уже идет.
 
