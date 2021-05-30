Макей: страны Союзного государства должны сохранять суверенитет

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей прокомментировал заявления Литвы и Украины о том, что Россия якобы может «поглотить» республику, сообщает «Коммерсант».

«Опасения, которые высказываются, что Беларусь чуть ли не завтра будет поглощена Россией — они абсолютно беспочвенны», — заявил Макей.

По его словам, Минск исходит из того, что при создании Союзного государства национальный суверенитет обоих государств сохраняется.

Ранее глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба назвал угрозой для своей страны сближение Белоруссии с Россией, и выразил мнение, что результатом этого сближения якобы может стать поглощение Белоруссии.

После чего о поглощении Белоруссии Россией заявил президент Литвы Гитанас Науседа, который считает, что Россия использует ситуацию вокруг Белоруссии в своих интересах.