Чехию покинули 54 российских дипломата

54 сотрудника посольства России в Чехии, которые попали под сокращение, покинули европейскую страну. Об этом заявил пресс-секретарь российского посольства Николай Брякин, пишет ТАСС.

«Первая группа, состоящая из 54 попавших по инициативе чешской стороны под сокращение сотрудников посольства РФ в Праге вместе с членами семей, покинула территорию Чехии», — сказал он.

Пресс-секретарь уточнил, что они вылетели из Праги в Москву. В Россию их доставит спецборт летного отряда «Россия».

14 мая правительство России утвердило перечень недружественных стран, в котором оказались США и Чехия.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.