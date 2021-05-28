Поклонская сняла свою кандидатуру с праймериз «Единой России» перед выборами в Госдуму

Депутат Госдумы Наталья Поклонская сняла свою кандидатуру с праймериз «Единой России» перед выборами в ГД. Об этом она сообщила в видео, опубликованном на ее страницe в Facebook.

«Я снимаю свою кандидатуру с праймериз в связи с новой работой, о которой я сообщу чуть позже. Я не исчезаю и не пропадаю. Скоро увидимся на моих приемах в Крыму. Как обычно, все ваши обращения и вопросы буду рассматривать и помогать каждому, кто обратится на мое имя. Я снова смогу надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно», — сказала она.

Ранее зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в разговоре с «Газетой.Ru» опровергла информацию о снятии своей кандидатуры с предстоящих выборов в Государственную думу.

Выборы депутатов Государственной думы состоятся в сентябре. Праймериз проходят по всей России с 24 по 30 мая. Итоги процедуры подведут 1 июня.