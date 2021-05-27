Песков прокомментировал «извинения» Путина перед Лукашенко

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков прокомментировал «извинения» президента России Владимира Путина перед белорусским лидером Александром Лукашенко.

Накануне Лукашенко заявил, что российский и американский президенты Владимир Путин и Джо Байден в ходе телефонных переговоров обсудили белорусское государство, после чего глава РФ «звонил и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь».

«Я бы сказал так: это политдипломатическая корректность», — выразил мнение Песков.

По его словам, обсуждение третьих стран и их лидеров «не совсем принято в международной практике» и назвал слова Путина «скорее фигурой речи».

«Поэтому это не стоит воспринимать как непосредственные извинения», — сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь добавил, что президент России весьма корректен, и он посчитал необходимым сообщить белорусского коллеге о том, что эта проблематика затрагивались. Слова извинения Путин также сказал по собственной инициативе.