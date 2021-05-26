В ЕС рекомендовали не летать над Белоруссией

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) рекомендовало не летать над Белоруссией до окончания международного расследования, связанного с посадкой самолета Ryanair. Об этом сообщает РИА «Новости».

Полеты в воздушном пространстве республики советуют совершать только в тех случаях, когда это необходимо для безопасности в непредвиденных обстоятельствах.

EASA считает, что действия Белоруссии по рейсу Rayanair «дают повод сомневаться в уважительном отношении к правилам международной гражданской авиации, а также ставят под сомнение способность обеспечить безопасные авианавигационные услуги».

Агентство уже связалось с европейскими национальными авиационными властями и рекомендовало им донести до авиаперевозчиков всю информацию, чтобы те оценили собственные риски.

23 мая в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, после сообщения о «минировании». На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

24 мая саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Франция закрыла свое небо для белорусской авиакомпании «Белавиа». Также ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты над Белоруссией. Украина приостановила авиасообщение с Белоруссией с 26 мая. Великобритания запретила белорусским авиакомпаниям летать через свое воздушное пространство.