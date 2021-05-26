Лукашенко заявил, что Ryanair после сообщения о бомбе не захотели принять другие аэропорты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе обращения к парламентариям заявил, что самолет Ryanair после сообщения о заложенной в нем бомбе не захотели принять ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни Киев. Об этом сообщает газета «СБ. Беларусь сегодня».

Глава государства задался вопросом, почему командир экипажа решил посадить лайнер в Минске, когда до Вильнюса оставалось около 70 км.

«Почему никто не захотел принять самолет, когда мы сообщили о заложенной взрывчатке: ни Вильнюс, куда он летел, ни Варшава, ни Львов или Киев. Почему ныне страждущие и рыдающие не приняли этот самолет?» — сказал белорусский лидер.

Он также выразил мнение, что кому-то «очень надо было, чтобы он приземлился именно в Минске».

До этого Лукашенко заявил, что сообщение о минировании самолета Ryanair получили аэропорты Афин, Вильнюса и Минска одновременно. Данная информация поступила из Швейцарии. Кроме того, как уточнил глава государства, на борту воздушного судна находился террорист.

Президент подчеркнул, что информация о том, что это белорусские власти вынудили самолет приземлиться, используя истребители МиГ-29, является абсолютной ложью. Глава государства уточнил, что задача истребителей — обеспечивать связь и выводить пассажирский самолет на посадку в случае критической ситуации.

«Три человека вышли из самолета в Минске, чтобы не возвращаться из Вильнюса, но из них сделали фейковых сотрудников КГБ... Удержание в аэропорту экипажа и пассажиров вооруженными людьми — очередной бред. Экипаж семь часов с кем-то созванивался и не хотел улетать», — подытожил президент.