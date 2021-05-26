Лукашенко пообещал демократичный референдум по новой конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что референдум по новой конституции пройдет свободно и демократично. Об этом сообщает Пул Первого.

«Референдум по новой Конституции пройдет на высочайшем уровне — демократично и открыто», — говорится в сообщении.

Лукашенко также подчеркнул, что нужно уметь реагировать на любые изменения, но при этом не сбиваться с основного курса.

До этого глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что референдум по поправкам в конституцию запланирован на январь-февраль 2022 года.

Ранее Лукашенко подписал указ о комиссии по изменению конституции. В состав комиссии вошли 36 человек, ее главой назначен председатель Конституционного суда страны Петр Миклашевич. Предложения по изменению конституции должны быть представлены президенту до 1 августа текущего года, впоследствии они будут вынесены на референдум.