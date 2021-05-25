Додон предупредил о планах Запада использовать Молдавию против России

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Президент Молдавии Игорь Додон Президент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
РИА «Новости»

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Запад хочет направить страну по антироссийскому пути. С таким мнением он выступил в эфире телеканала Primul in Moldova.

«Вы видите, что происходит на Украине. Вы видите, что происходит в Белоруссии – непростая, очень непростая ситуация. И, конечно, западным некоторым геополитическим игрокам нужно, чтобы Молдова вбилась в ту же линию, чтобы тоже была антироссийской», — рассказал Додон.

По его словам, президент страны Майя Санду является «инструментом в руках Запада», сейчас целью западных стран является контроль над парламентом страны. При этом бывший глава государства подчеркнул, что его задача сейчас – не допустить превращения Молдавии в «геополитический плацдарм для борьбы с Россией».

Ранее официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что Москва фиксирует попытки Евросоюза и США вмешаться в политические процессы в Молдавии, и призвала западные страны отказаться от таких действий. По ее словам, это приводит к еще большей поляризации общества в Молдавии.