Меркель исключила причастность России к инциденту с самолетом Ryanair в Минске

У Германии на вчерашний день не было данных о причастности России к вынужденной посадке в Минске самолета Ryanair, на борту которого находился основатель белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель, ее слова приводит Reuters.

При этом Меркель назвала посадку самолета «беспрецедентным и неприемлемым актом», нарушающим международные правила.

«Это была принудительная посадка, она поставила людей под угрозу и привела к аресту журналиста Романа Протасевича и его девушки. Мы просим Белоруссию немедленно освободить обоих», — заявила канцлер.

По ее словам, страны Европейского союза договорились рассмотреть вопрос введения новых экономических санкций против Минска.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Франция закрыла свое небо для белорусской авиакомпании «Белавиа». Также ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты над Белоруссией.

Украина приостановила авиасообщение с Белоруссией с 26 мая.