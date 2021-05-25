Байден поручил принять меры в связи с инцидентом с самолетом в Белоруссии

Президент США Джо Байден прокомментировал инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair и задержание одного из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

По его словам, Соединенные Штаты поддерживают призыв Евросоюза ввести адресные экономические санкции и иные меры по Белоруссии.

Байден заявил, что поручил разработать надлежащие варианты для привлечения причастных к ответственности в тесной координации с ЕС, другими союзниками и международными организациями.

По мнению американского лидера, произошедшие события являются «оскорблением международных норм».

Кроме того, Байден отметил, что американская сторона совместно с другими странами призывают к освобождению Протасевича, «равно как и сотен политических заключенных».

Также президент выразил поддержку Протасевичу и бывшему кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской.

«США продолжат поддерживать народ Белоруссии в его борьбе», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин предложила на время расследования инцидента с пассажирским самолетом Ryanair запретить полеты над Белоруссией и обсудить, какие еще дополнительные санкции могут быть введены в отношении Белоруссии.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA белорусские власти считают экстремистским.