Посла Колумбии вызвали в МИД России

МИД РФ вызвал посла Колумбии в связи с сообщениями о кибератаках, якобы осуществлявшихся с территории России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«24 мая в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол республики Колумбии в Российской Федерации Альфонсо Лопес Кабальеро, которому было выражено удивление в связи с безосновательными и ничем не подкрепленными заявлениями министра обороны Колумбии Диего Молано о «кибератаках, осуществлявшихся из России». Данное утверждение прозвучало у Диего Молано в контексте якобы имевшего место иностранного вмешательства с целью подстегнуть внутриполитическую нестабильность и массовые протесты в Колумбии», — говорится в сообщении.

По данным российской стороны, в Москве не раз предлагали колумбийским партнерам наладить взаимодействие в области поддержания международной информационной безопасности.

«Если колумбийская сторона имеет на руках подтвержденные факты компьютерных атак и реально заинтересована установить их происхождение, то для этого существуют официальные каналы обмена информацией и соответствующая инфраструктура. В России уполномоченным органом выступает Национальный центр по компьютерным инцидентам», — подчеркнули в МИД РФ.

Также в министерстве добавили, что ранее компетентные органы направили проект договора о правовой помощи, однако колумбийская сторона отказалась от его обсуждения.

«Вновь призываем партнеров откликнуться на наши призывы во избежание недопонимания в дальнейшем. Подтверждаем также готовность сотрудничать с колумбийскими коллегами по всему спектру вопросов в интересах поддержания отношений в духе дружбы и взаимного уважения, исторически связывающих Россию и Колумбию», — заключили в МИД.

Ранее посольство России в Колумбии отвергло заявление министра обороны Колумбии о кибератаках из России, а также попытках подстрекательства к насилию с российской стороны.