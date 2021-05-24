Глава СЖР оценил решение Лукашенко запретить СМИ освещать несогласованные митинги в прямом эфире

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев в беседе с «Газетой.Ru» не исключил, что подписание президентом Белоруссии Александром Лукашенко новых законов в отношении СМИ может сказаться также и на правах российских журналистов.

Таким образом Соловьев прокомментировал принятие белорусским лидером законодательных изменений, ограничивающих журналистскую деятельность на территории страны, в частности, запрещающих освещать несогласованные акции протеста в режиме реального времени.

«Вполне возможно (повлияет. – «Газета.Ru»), надо еще изучить то, какие там сейчас законы приняты, но во время событий, которые там происходили, не раз нарушались права журналистов, в том числе российских. Мы каждый раз обращали на это внимание», — рассказал глава СЖР.

Он также добавил, что для защиты прав журналистов могут быть привлечены международные правозащитные инстанции.

«Мы будем очень внимательно следить за тем, что происходит. Если будут нарушаться права журналистов как белорусских, так и иностранных, российских, мы, конечно, будем на это обращать внимание международных, журналистских и правозащитных организаций и пытаться это исправить», — добавил Соловьев.

Ранее агентство БелТА сообщало о том, что Лукашенко утвердил ряд новых законов в отношении работы СМИ, среди которых присутствует запрет на освещение несогласованных акций протеста в прямом эфире.

«Вводится запрет освещения в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, в целях их популяризации или пропаганды. Данный запрет будет распространяться в том числе на журналистов средств массовой информации», — отмечается в сообщении.

Согласно уточненному законодательству, в Белоруссии расширяется перечень информации, распространение которой будет запрещено в СМИ (запрещены, в частности, неаккредитованные опросы общественного мнения), прокурорам дается право блокировать интернет-ресурсы, СМИ также могут быть закрыты решением Мининформа либо Межведомственной комиссии.

Вместе с тем белорусским лидером был подписан закон, позволяющий властям страны ограничивать работу сетей электросвязи «в целях предупреждения ситуаций, создающих угрозу нацбезопасности».