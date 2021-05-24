В Кремле отказались комментировать ситуацию с посадкой самолета Ryanair в Минске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с задержанием основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича в Белоруссии во время посадки самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс.

«Я не буду ничего комментировать по ситуации с самолетом Ryanair. Существуют международные авиационные правила, и они (международные авиационные власти) должны давать оценку этим международным ситуациям», — сказал Песков.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Протасевича результатом работы спецслужб республики.

В Белоруссии Протасевич обвиняется в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и организации массовых беспорядков, а также в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности. Они объявлены в межгосударственный розыск.

Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

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