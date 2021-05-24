В Белаэронавигации заявили, что диспетчеры не принуждали самолет Ryanair к посадке

Белорусские диспетчеры не принуждали угрозами сесть в Минске самолет Ryanair, на котором летел основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Об этом заявили в Белаэронавигации, пишет РИА «Новости».

«Диспетчеры не имеют таких полномочий, белорусские диспетчеры не имеют возможности принуждать экипаж принять какое-то решение, сам экипаж принимает решение. Диспетчеры могут только рекомендовать», — сказали в Белаэронавигации.

Также в организации заявили, что иностранные компании не уведомляли об изменении режима полетов. Также не наблюдается снижения трафика.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки его самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Протасевича результатом работы спецслужб республики.

В Белоруссии Протасевич обвиняется в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и организации массовых беспорядков, а также в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности. Они объявлены в межгосударственный розыск.

Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.