Блинкен возложил на Россию ответственность за будущее отношений с США

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым конструктивной, однако возложил ответственность за будущее российско-американских отношений на Москву. Об этом он заявил в интервью CNN.

Текст интервью опубликован на сайте Госдепа.

Глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что Соединенные Штаты стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, которые, по их мнению, пошли бы на пользу обеим странам и всему миру.

При этом Блинкен заверил, что американская сторона готова отвечать на «безрассудные и агрессивные» действия России для защиты своих интересов.

«В конечном итоге Россия должна решить, хочет ли она иметь более предсказуемые и стабильные отношения», – заключил госсекретарь.

Переговоры главы российского МИДа Сергея Лаврова с главой американского Госдепартамента Энтони Блинкеном состоялись в ночь на 20 мая в исландском Рейкьявике на полях министерской встречи Арктического совета, они продолжались около двух часов.

В ходе переговоров Лавров заверил Блинкена в готовности российской стороны к откровенному и взаимоуважительному диалогу с США. Впоследствии глава российской дипломатии заявил, что переговоры с американским коллегой были конструктивными.